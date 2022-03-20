Генеральный штаб ВСУ сообщил об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля по 20 марта.
Ориентировочно захватчики потеряли личного состава около 14 700 человек, танков ‒ 476 ед, боевых бронированных машин ‒ 1487 ед, артиллерийских систем – 230 ед, РСЗО - 74 ед, средства ПВО - 44 ед, самолетов – 96 ед, вертолетов – 118 ед, автомобильной техники - 947 од, корабли/катера - 3 ед, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 21, специальной техники – 12 ед.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Также Генштаб показал боевую работа подразделений ОЗСП Национальной гвардии Украины "Азов" по уничтожению техники оккупантов.
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