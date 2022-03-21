Про це, як передає Politeka.net The Wall Street Journal.
Відзначається, що початковими цілями Путіна було, в тому числі, захоплення Києва протягом декількох днів і заміна уряду проросійським режимом. Однак нічого з цього не вдалося.
Видання з посиланням на високопоставленого американського джерела зазначає, що, судячи з наявних даних, виснажливі бої і опір України побудили Путіна скорегувати свою тактику.
Вона полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України. Росія намагається забезпечити «сухопутний міст» між західною частиною Росії і Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.
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За даними видання, Путін також продовжить свій військовий тиск, включаючи обстріли міст, розраховуючи, що це змусить президента Зеленського погодитися на його вимоги.
В іншому випадку, як очікується, Путін спробує утримати всі території, які зайняли його сили, і продовжить війну, використовуючи тактику облоги.
За словами джерел видання, для громадян України зміна стратегії означає тижні, а можливо, і місяці атак з боку ослаблених російських збройних сил. Йдеться про нові артилерійські та ракетні обстріли.
У виданні підкреслюють, що такий сценарій не є офіційними даними розвідки, а точкою зору деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.
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