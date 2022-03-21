Как пишет Politeka.net, украинцы 26-й день защищают свою землю от российских оккупационных войск, которые 24 февраля по приказу Владимира Путина вторглись в Украину. Генштаб ВСУ подбил итоги на 21 марта, опубликовав оперативную информацию на страничке в Фейсбук.

"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации", - было отмечено в посте.

Также в Генштабе заявили, что продолжается дезертирство среди личного состава российских войск, а в одном из населенных пунктов Запорожской области оккупанты развернули пункт по ремонту своей техники.

Напомним, в Украине хотят ввести новый налог: стало известно, кому придется платить больше

А еще Politeka сообщала, что Невзоров объяснил, почему россиян не любят по всему миру

Также Politeka сообщала, что Арестович снова заговорил о Чернобаевке, обратившись к украинцам



