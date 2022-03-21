Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал о новом налоге и кого коснется инициатива.

Как пишет Politeka.net, Ярослав Железняк - украинский народный депутат от партии "Голос" Верховной Рады Украины 9-го созыва. Нардеп в своем ТГ-канале рассказал о новом законопроекте, который сейчас готовится для принятия в Верховной Раде.

"Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с россией. Польская идея про «бизнес-репарации» должна заработать и у нас!

Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране".

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла изменения в налоговое законодательство, по которому была оказана поддержка граждан и бизнеса в военное время:

Добровольная уплата единого налога для ФЛП 1-й - 2-й группы и ЕСВ для физлиц-предпринимателей.

Освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

Особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности, платы за землю, экологического налога и ЕСВ.

0% ставка акциза на топливо, и уменьшение ставки НДС на топливо с 20 до 7%.

Единый налог для субъектов хозяйствования с оборотом до 10 млрд грн с оборота в объеме 2%.

Освобождение предприятий и Фопов 2-й 3-й группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, в другие вооруженные формирования (в частности территориальную оборону).

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