Как пишет Politeka.net, Ярослав Железняк - украинский народный депутат от партии "Голос" Верховной Рады Украины 9-го созыва. Нардеп в своем ТГ-канале рассказал о новом законопроекте, который сейчас готовится для принятия в Верховной Раде.
"Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с россией. Польская идея про «бизнес-репарации» должна заработать и у нас!
Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране".
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла изменения в налоговое законодательство, по которому была оказана поддержка граждан и бизнеса в военное время:
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- Добровольная уплата единого налога для ФЛП 1-й - 2-й группы и ЕСВ для физлиц-предпринимателей.
- Освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.
- Особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности, платы за землю, экологического налога и ЕСВ.
- 0% ставка акциза на топливо, и уменьшение ставки НДС на топливо с 20 до 7%.
- Единый налог для субъектов хозяйствования с оборотом до 10 млрд грн с оборота в объеме 2%.
- Освобождение предприятий и Фопов 2-й 3-й группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, в другие вооруженные формирования (в частности территориальную оборону).
Напомним, субсидии, льготы и пособия: введен специальный механизм выплат, что изменится и кого коснется
Также Politeka сообщает, что Украина разработала план развития Крыма после освобождения: воплощать будут сразу после победы
А еще Politeka писала, что украинцам рассказали, кто может получить финансовую поддержку от государства