Известный оппозиционный российский журналист Александр Невзоров прокомментировал заявление уполномоченой по правам человека рф Татьяны Москальковой о том, что за границей якобы "ущемляются права россиян".
"Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии воспринимают, как соучастников массовых убийств. Как основную движущую силу шизофренической и кровавой войны в Украине. Как единомышленников путина. Никто не верит в то, что кремлевские престарелые безумцы разрушают планету только по собственной прихоти и под влиянием галлюцинаций. С репутацией русских, как «сложных», «бездонных», «необъяснимых», «тонких», настоянных на особой «духовности» - покончено навсегда. На ближайшие 100 лет русские в европейских головах - воплощение беззакония и злобы. Но это ничем не напоминает антисемитизм. Отношение, скорее, как к немцам 42-го года", - заявил Невзоров.
Напомним, Горбунов осмеял россиян за их желание вторгнуться в Европу: "Больные люди".
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