Известный оппозиционный российский журналист Александр Невзоров прокомментировал заявление уполномоченой по правам человека рф Татьяны Москальковой о том, что за границей якобы "ущемляются права россиян".

"Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии воспринимают, как соучастников массовых убийств. Как основную движущую силу шизофренической и кровавой войны в Украине. Как единомышленников путина. Никто не верит в то, что кремлевские престарелые безумцы разрушают планету только по собственной прихоти и под влиянием галлюцинаций. С репутацией русских, как «сложных», «бездонных», «необъяснимых», «тонких», настоянных на особой «духовности» - покончено навсегда. На ближайшие 100 лет русские в европейских головах - воплощение беззакония и злобы. Но это ничем не напоминает антисемитизм. Отношение, скорее, как к немцам 42-го года", - заявил Невзоров.

Напомним, Горбунов осмеял россиян за их желание вторгнуться в Европу: "Больные люди".

Также "Холостячка" Мишина резко осадила россиян, устроивших праздник в тяжелое время: "Гниют на наших землях".

Politeka сообщала, что оккупанты обманом вынуждают жителей Мариуполя носить белые повязки: "Азов" рассказал о настоящих причинах