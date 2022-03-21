Украинские военные в Запорожской области подбили современный российский танк Т-90 «Владимир». Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ и показа соответствующие фото.

«В Запорожской области поймали "Владимира". Так, воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 «Владимир». "Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим!» - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ российские захватчики с 24 февраля по 21 марта ориентировочно потеряли около 15 тысяч личного состава.

Кроме того, враг тратил танков ‒ 498 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1535, артиллерийских систем – 240, РСЗО - 80, средств ПВО - 45, самолет – 97, вертолетов – 121, автомобильной техники - 969, кораблей /катеров - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 24, специальной техники - 13.

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