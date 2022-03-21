20 березня захисники Маріуполя знищили 2 російських танки, потопили ворожий катер, ліквідували 17 загарбників і захопили трофейну зброю.
Про це повідомляє окремий загін спецназу "Азов" в Telegram
"За минулу добу бійцями полку "Азов" були знищені 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта і потоплений ворожий катер проекту 03160 "Раптор" - йдеться в повідомленні "Азова"
Також захисники повідомили, що захопили трофейне озброєння ворога. Зокрема, РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, великокаліберний кулемет "Корд", РПО "Джміль".
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