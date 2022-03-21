Радник глави ОП Олексій Арестович звернувся до українців, заговоривши знову про Чорнобаївку у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, Чорнобаївка - вже легендарний аеродром під Херсоном. За час війни там 6 разів українські війська знищували російські позиції, включаючи десятки вертольотів. А сьогодні, 21 березня, радник Голови ВП Олексій Арестович написав новий пост у Фейсбуці, знову заговоривши про Чорнобаївку.

"-Зібравши.

Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність.

Чорнобаївка.

Сьомий раз", - написав Арестович, натякаючи, що знову російські війська були знищені.

Варто зазначити, що минулого разу українці знищили росіян у Чорнобаївці 19 березня.

"- Тільки не смійтеся.

Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці.)

Вшосте", - написав тоді Арестович.

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