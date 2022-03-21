Як пише Politeka.net, Чорнобаївка - вже легендарний аеродром під Херсоном. За час війни там 6 разів українські війська знищували російські позиції, включаючи десятки вертольотів. А сьогодні, 21 березня, радник Голови ВП Олексій Арестович написав новий пост у Фейсбуці, знову заговоривши про Чорнобаївку.
"-Зібравши.
Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність.
Чорнобаївка.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Ворог здихає": під Одесою підбито корабель окупантів, кадри морського бою
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
"Путін особисто віддав наказ": в Україну прибули "вагнерівці", щоб ліквідувати Зеленського
Це може бути дуже небезпечно: жителів Києва та області попередили про сувору заборону
Сьомий раз", - написав Арестович, натякаючи, що знову російські війська були знищені.
Варто зазначити, що минулого разу українці знищили росіян у Чорнобаївці 19 березня.
"- Тільки не смійтеся.
Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці.)
Вшосте", - написав тоді Арестович.
Нагадавши, бійці ЗСУ завдали потужного удару по окупантам під Херсоном: скільки вертольотів знищено
Також Politeka повідомляла, що ЗСУ знищують авіацію РФ під Херсоном, фото блискучої операції
А ще Politeka писала, що Арестович показав вражаючі результати "рейкової" війни проти окупантів