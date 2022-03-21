Як пише Politeka.net, українці 26-й день захищають свою землю від російських окупаційних військ, які 24 лютого за наказом Володимира Путіна вторглися в Україну. Генштаб ЗСУ підбив підсумки на 21 березня, опублікувавши оперативну інформацію на сторінці у Фейсбук.
"Окупаційні війська, що діють на території України, гостро потребують ремонту і відновлення пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв'язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва припинена робота підприємств корпорації" Уралзавод " і Челябінського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виробництві та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб Збройних сил Російської Федерації", - було зазначено в пості.
Також У Генштабі заявили, що триває дезертирство серед особового складу російських військ, а в одному з населених пунктів Запорізької області окупанти розгорнули пункт з ремонту своєї техніки.
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