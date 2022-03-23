Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение, поэтому украинцам необходимо прекратить нервничать и настроиться на путь к победе

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении замминистра обороны Анны Маляр, опубликованном на странице в Facebook.

Так, Маляр озвучила пять вещей, которые необходимо знать об этой войне.

По ее словам, эта война заведомо проигрышна для РФ независимо от того, сколько она продлится. Именно поэтому действия РФ иррациональны – потому что они пошли войной против государства и армии, которые уже 8 лет эффективно сдерживали их продвижение вглубь территории Украины.

Также замминистра утверждает, что Украина была готова к этой войне, насколько позволяли возможности. Поэтому враг не смог мгновенно достичь своих целей и Вооруженные силы остановили наступательную активность врага.

Маляр подчеркивает, что это не просто война.

«Это наша историческая миссия – победить извечного врага. Сейчас мы на пике нашей силы и единства. Есть шанс наконец-то поставить точку на имперских амбициях РФ», - говорит Маляр.

Кроме того, замминистра обороны объяснила, почему мобилизуют мужчин без опыта военной службы.

«Согласно закону численность Вооруженных сил 261 тысяча, из которых военных – 215 тысяч. Они защищают 1800 км фронта и 42 миллиона человек. В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках. Военно-учетным специальностям учат от 5 до 15 дней. И сегодня для обороны государства нужны все, кого мобилизуют».

Говоря о сроках войны, Маляр отметила, что она будет продолжаться «некоторое время».

«Чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Поэтому настройтесь на путь к победе. Прекратите волноваться и нервничать, начните нормально спать и по возможности занимайтесь физическими упражнениями – потому что для достижения победы вам нужны силы»

Напоследок Маляр посоветовала украинцам составить список вещей, которые надо сделать в первую очередь после победы.

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