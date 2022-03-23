Кабинет Министров изменил правила допуска водителей к управлению транспортными средствами, сообщает правительственный портал.
На период военного положения разрешено допускать к управлению транспортными средствами категории С, С1 водителей с удостоверением категории В.
Согласно постановлению №348 от 22 марта, правительство установило, что в период действия военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В.
Решение ценно с точки зрения дополнительных рук по перевозке гуманитарных грузов или эвакуации людей.
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Как известно, к категории С1 относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 килограммов (от 7700 до 16500 фунтов), состав транспортных средств с тягачом категории С1 и прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг.
Категория C - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов (16500 фунтов), состав транспортных средств с тягачом категории С и прицепом, полная масса которого не превышает 750 килограммов.
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