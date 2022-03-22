Украинцев бесплатно будут обеспечивать продуктами от государства. Воспользоваться помощью смогут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №328 от 20 марта, где указаны регионы.
В постановлении прописан перечень товаров. Но он не является окончательным – при выдаче продуктовых наборов допустимое отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц:
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зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
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крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;Популярные статьи сейчас
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макаронные изделия-1 кг;
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масло подсолнечное-1 кг;
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мясные, рыбные, бобовые консервы - 2,5 кг;
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сахар-1 кг;
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молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
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хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
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чай, кофе-200 г.
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