Украинцев бесплатно будут обеспечивать продуктами от государства. Воспользоваться помощью смогут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №328 от 20 марта, где указаны регионы.

В постановлении прописан перечень товаров. Но он не является окончательным – при выдаче продуктовых наборов допустимое отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц:

макаронные изделия-1 кг;

масло подсолнечное-1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы - 2,5 кг;

сахар-1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кофе-200 г.

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