Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Держпродспоживслужба.
Контроль будет осуществляться только для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию.
В перечень таких товаров, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 223 вошли:
- мука пшеничная;
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- макаронные изделия;
- батон;
- хлеб;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко;
- масло сливочное;
- сметана;
- яйца куриные;
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- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- Лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол (раствор 96%);
- нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
- антибактериальные лекарственные средства отечественные;
-бензин (марки А-92, А-95);
- дизельное топливо;
- газ сжиженный для автомобилей.
«С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Держпродспоживслужба ввела ежедневный мониторинг», - говорится в сообщении.
Напомним, Нацбанк объявил украинцам о важных изменениях и новых правилах.
Как сообщала Politeka, в правительстве рассказали, что будет с субсидиями: кого затронет особый порядок получения льгот.
Также Politeka писала, что украинцы начали получать 6 500 гривен: на что можно будет потратить.