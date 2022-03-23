С целью обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях военного положения постановлением Кабинета министров от 13 марта 2022 г. № 303 было прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора и рыночного надзора.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Держпродспоживслужба.

Контроль будет осуществляться только для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию.

В перечень таких товаров, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 223 вошли:

- мука пшеничная;

- макаронные изделия;

- батон;

- хлеб;

- крупа гречневая;

- крупа овсяная;

- свинина;

- говядина;

- птица (тушки куриные);

- молоко;

- масло сливочное;

- сметана;

яйца куриные;



масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

- капуста белокочанная;

- Лук репчатый;

- свекла;

- морковь;

- картофель;

- этанол (раствор 96%);

- нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;

- антибактериальные лекарственные средства отечественные;

-бензин (марки А-92, А-95);

- дизельное топливо;

- газ сжиженный для автомобилей.

«С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Держпродспоживслужба ввела ежедневный мониторинг», - говорится в сообщении.

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