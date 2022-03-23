Украинский народ активно помогает ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Некоторые граждане снабжают нашу армию техникой, которую отнимают у оккупантов.

Как показано на видео ниже, дедушка угнал у оккупантов грузовик и доставил нашим военным. Внутри транспорта обнаружились дополнительные трофеи – оружие и боеприпасы. Детали похищения не разглашаются, однако "операция" точно прошла успешно.

Пожилой украинец удостоился похвалы от бойцов ВСУ. Автор видео заявил: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке должно быть служил".

Напомним, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.

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