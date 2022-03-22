Такую информацию озвучил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале. По его словам, Мизинцев – «любимчик Путина».
«Для Гааги и трибунала. Осадой Мариуполя руководит лично генерал - полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии. Любимчик Путина. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года. Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города», - заявил Геращенко.
Добавим, операция по деблокированию Мариуполя технически возможна, но зависит от приоритетов, на которые Генеральному штабу ВСУ следует тратить силы и средства. Об этом заявил основатель полка спецназначения «Азов» Андрей Белецкий.
Он добавил, что раненных в боях за город бойцов много, и напомнил о выводах американской разведки о том, что 50% боевых вылетов российской авиации приходятся на Мариуполь.
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Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.
Как сообщала Politeka, по данным Генштаба ВСУ, у российских оккупантов осталось еды и боеприпасов на три дня.
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