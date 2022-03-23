З'явилися подробиці рішення уряду, ухваленого у зв'язку з війною.

Кабінет Міністрів змінив правила допуску водіїв до керування транспортними засобами, повідомляти Урядовий портал.

На період воєнного стану дозволено допускати до керування транспортними засобами категорії С, С1 водіїв з посвідченням категорії В.

Згідно з постановою №348 від 22 березня, уряд встановив, що в період дії воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають водійські посвідчення категорії В.

Рішення цінне з точки зору додаткових рук з перевезення гуманітарних вантажів або евакуації людей.

Як відомо, до категорії С1 відносяться транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів), склад транспортних засобів з тягачем категорії С1 і причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг.

Категорія C-транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів), склад транспортних засобів з тягачем категорії С і причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів.

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