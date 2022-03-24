Как пишет Politeka.net, Виталий Ким - губернатор Николаевской области, который стал настоящим любимчиком украинок. Чиновник регулярно снимает видео и рассказывает, как обстоят дела в области, при этом фраза "Доброго ранку, ми з України" стала крылатой. На сей раз чиновник показал фото, на котором вместились более 40 тысяч пенсий россиян.
"Средняя пенсия на россии составляет по курсу ЦБ на 24.03.2022 примерно 184 USD. Экспертная оценочная стоимость ракеты X-555 составляет порядка 7 500 000 USD без учета расходов на пуск. На фото средняя пенсия 40 760 человек", - написал Виталий Ким.
"А, нет, похоже на среднюю пенсию 81 520 пенсионеров, но это не точно", - отметил чиновник, намекая, что ракеты было две.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Так не должно быть!": выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве
Громкая стрельба на границе с Днепропетровщиной: жителям объяснили, что сейчас происходит
"Прекратите нервничать": почему мобилизуют мужчин без опыта службы, объяснение Минобороны
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, Путин может напасть на Польшу, посол рассказал подробности
А еще Politeka сообщала, что украинцев просят не возвращаться в города, только освобожденные от оккупантов
Также Politeka писала, что СБУ нейтрализовала деятельность врагов в нескольких областях: подробности