Как пишет Politeka.net, Виталий Ким - губернатор Николаевской области, который стал настоящим любимчиком украинок. Чиновник регулярно снимает видео и рассказывает, как обстоят дела в области, при этом фраза "Доброго ранку, ми з України" стала крылатой. На сей раз чиновник показал фото, на котором вместились более 40 тысяч пенсий россиян.

"Средняя пенсия на россии составляет по курсу ЦБ на 24.03.2022 примерно 184 USD. Экспертная оценочная стоимость ракеты X-555 составляет порядка 7 500 000 USD без учета расходов на пуск. На фото средняя пенсия 40 760 человек", - написал Виталий Ким.

"А, нет, похоже на среднюю пенсию 81 520 пенсионеров, но это не точно", - отметил чиновник, намекая, что ракеты было две.

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