Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших.

Центр противодействия дезинформации сообщает в социальной сети, что в последнее время украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. На данный момент, возвращаться довольно опасно.

«Предупреждаем, это опасно! В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, ЦПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с оставляющими враги растяжками!» - сказано в сообщении.

Украинцев просят быть осторожными там, где шли уличные бои. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших.

«Враг коварен и не отказывается от любых способов нанести вред» - также сообщает Центр противодействия дезинформации.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?

Ни в коем случае не трогайте его. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102). Предупредите прохожих о возможной опасности. Отойдите подальше от подозрительного предмета. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Мы писали ранее, согласно сообщению, c началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.

В результате, по состоянию на 21 марта, экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 км2.

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