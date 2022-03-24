Центр противодействия дезинформации сообщает в социальной сети, что в последнее время украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. На данный момент, возвращаться довольно опасно.
«Предупреждаем, это опасно! В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, ЦПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с оставляющими враги растяжками!» - сказано в сообщении.
Украинцев просят быть осторожными там, где шли уличные бои. Также зафиксированы случаи минирования тел погибших.
«Враг коварен и не отказывается от любых способов нанести вред» - также сообщает Центр противодействия дезинформации.
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Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Мы писали ранее, согласно сообщению, c началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.
В результате, по состоянию на 21 марта, экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 км2.
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