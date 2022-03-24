Как пишет Politeka.net, посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью "Европейской правде" рассказал, что в ближайшие дни Россия может напасть на Польшу.

Посол отметил, что дипломатические учреждения, включая России в Варшаве, имеет такую информацию, поэтому зачищают следы и сжигают документы. Если бы там ничего криминального не было, то российские послы бы просто выехали, а не уничтожали доказательства.

""России был нужен хоть какой-то повод для вторжения в Украину. Но для того чтобы войти в Польшу, которая является членом ЕС и НАТО, необходимо подготовиться гораздо серьезнее подготовиться. России нужно иметь серьезные аргументы, почему она, собственно, намерена вмешаться во внутреннюю жизнь Польши и атаковать Польшу", - отметил посол.

Напомним, украинцев просят не возвращаться в города, только освобожденные от оккупантов

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