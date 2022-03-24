Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал, как обстоит ситуация на фронте во время нового брифинга.

Как пишет Politeka.net, украинцы 29-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Во время брифинга Алексей Арестович рассказал, как обстоит ситуация на фронте сегодня, 24 марта.

"Сейчас фронт практически замер. Противник по очень многим направлениям не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. У него проблемы с материальным снабжением – топливом, боеприпасами, другими видами материального обеспечения. Голые, босые оккупанты", - сказал Арестович.

Также советник отметил, что единственное место, где враг пытается сосредоточится - это Изюм, Марьинка и Мариуполь.



"Сегодня был уничтожен передовой командный пункт 49-й армии РФ на Юге. И большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов – он взорвался в порту Бердянска. Второй был поврежден", - также рассказал Арестович.

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