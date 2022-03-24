Также известно, в результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир".

Сегодня по приказу Президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Об этом на странице в Фейсбук сообщила 24-го марта сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

«В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих. Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы» - сказано в сообщении.

Также известно, в результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.

Также советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новые перехваченные разговоры оккупантов на своем канале в Youtube.

Так, захватчик рассказывает, как занимается мародерством в Украине: «В спортивный комплекс ходили мародерить, вещей себе, адидасовские кроссовки там вял себе лакоста парфюм… Там, короче, коттеджный поселок, один дом, короче, ну не дешевле 15 миллионов стоит. Короче, в брошенный дом зашли, я себе ноутбук забрал, два айфона забрал себе, зарядки, короче, там духи, вещи…».

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