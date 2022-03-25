Как пишет Politeka.net, председатель черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о событиях в городе и области за последние сутки. По его словам, в Черниговской области ночь прошла относительно спокойно.
Ситуация в области почти без изменений. В самом Чернигове по пешеходному мосту гонят из артиллерии, он в аварийном состоянии, движение по нему закрыто.
Также Чаус сделал обращение к жителям города Чернигова и к общинам, куда нет доступа, но которые, он надеется, его иногда смотрят и слышат.
«Мы устали, но враг устал еще больше. Мы находимся на нашей земле, которая дает нам силы. А враг на чужой ему земле и его убивает. Потому, пожалуйста, терпение. Набираемся мужества. Мы все делаем для того, чтобы как можно скорее победа была за нами. Верю в Бога и в Вооруженные Силы Украины. И благодарю каждого человека, который он делает в нашу победу» - говорит Чаус.
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Вчера утром Вячеслав Чаус рассказал о том, что произошло за ночь в Чернигове и области. День оказался недобрым в городе оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.
«Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым. Это первое. Второе – мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький» - говорит Чаус.
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