Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Она сообщила о том, что государство будет помогать украинцам, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть дом и перебраться в другой населенный пункт страны.
По словам Лазебной, внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждого другого. На днях соответствующее решение было принято правительством.
Эта помощь будет предоставляться людям, выехавшим с территорий активных боевых действий, а также с временно оккупированной территории Крыма. При этом есть важный нюанс: для получения помощи украинцы должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.
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Кроме того, помощь будет автоматически начисляться лицам, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание. То есть – беженцы с временно оккупированных территорий Донбасса.
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