Список центров ПФУ опубликован на странице Пенсионного фонда в Facebook, пишет Politeka.net.
Данные актуальны на 21.03.2022 года. Информация может изменяться с учетом развивающейся ситуации.
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Ранее Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, как будут выплачиваться пенсии и другие социальные выплаты в военное время, а также сообщила, будет ли проводиться индексация пенсионных выплат.
"На выплату субсидий, льгот, других соцвыплат Минсоцполитики еще 2 марта перечислило деньги в регионы: 4,8 млрд на выплату помощи и более 5 млрд грн. на выплату льгот и субсидий", - сказала Лазебная.
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Все выплаты будут произведены, в том числе и с учетом индексации, которая была проведена 1 марта. Это значит, что более 10 млн украинских пенсионеров получат в марте повышенные пенсии.
Также сообщалось, что выплата субсидий, льгот и денежных пособий в марте профинансирована полностью.
Выплата социальных пособий в большинстве регионов происходила раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты осуществлялись 7-10 числа каждого месяца, то за март этого года выплату начато с 3 марта.
Напомним, украинцам раздадут новую финпомощь, кто имеет право на выплату.
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