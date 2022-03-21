В Украине продолжают работать сервисные центры Пенсионного фонда, куда можно обращаться для решения возникших проблем и вопросов

Список центров ПФУ опубликован на странице Пенсионного фонда в Facebook, пишет Politeka.net.

Данные актуальны на 21.03.2022 года. Информация может изменяться с учетом развивающейся ситуации.

[embed]https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/334613102043243?__cft__

Ранее Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, как будут выплачиваться пенсии и другие социальные выплаты в военное время, а также сообщила, будет ли проводиться индексация пенсионных выплат.

"На выплату субсидий, льгот, других соцвыплат Минсоцполитики еще 2 марта перечислило деньги в регионы: 4,8 млрд на выплату помощи и более 5 млрд грн. на выплату льгот и субсидий", - сказала Лазебная.

Все выплаты будут произведены, в том числе и с учетом индексации, которая была проведена 1 марта. Это значит, что более 10 млн украинских пенсионеров получат в марте повышенные пенсии.

Также сообщалось, что выплата субсидий, льгот и денежных пособий в марте профинансирована полностью.

Выплата социальных пособий в большинстве регионов происходила раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты осуществлялись 7-10 числа каждого месяца, то за март этого года выплату начато с 3 марта.

Напомним, украинцам раздадут новую финпомощь, кто имеет право на выплату.

Как сообщала Politeka, в правительстве рассказали, что будет с субсидиями: кого затронет особый порядок получения льгот

Также Politeka писала о компенсации по больничному и декретное пособие: украинцам рассказали, что будет с выплатами