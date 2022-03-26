В течение 25-27 марта в шести областях Украины правительство авансом выплатит пенсии общей суммой 8,8 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Деньги уже поступили в банки.

Кроме того, 26 марта средства на выплату пенсий авансом направят в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области, а 27 марта-в Киевскую.

Напомним, Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев.

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