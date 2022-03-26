В течение 25-27 марта в шести областях Украины правительство авансом выплатит пенсии общей суммой 8,8 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Деньги уже поступили в банки.

Кроме того, 26 марта средства на выплату пенсий авансом направят в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области, а 27 марта-в Киевскую.

пенсия, субсидия, украинцы, выплаты

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

"Не вступая в бой": оккупанты на допросе признались, сколько техники потеряли в пути

"С оружием в руках": военные РФ переходят на сторону Украины, в разведке раскрыли детали

Руины и колонны техники: на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине

Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Показать еще

Напомним, Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина: где и что будут раздавать.

Также Politeka писала, что цены на дизель и бензин снизились в Украине: обнародованы новые цифры.