Также люди отмечают, что оккупантам все равно кто в их прицеле – люди, дома, сады, больницы или Драматический театр.

Городской совет Мариуполя сообщил, что еще один пример сотрудничества Мариуполя с международными партнерами превратился в руины. Оккупанты обстреляли только построенный Детский реабилитационный центр.

"Этот современный медицинский объект мы построили совместно с Европейским инвестиционным банком. Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно «освободить». Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Уволить от самого права на жизнь", - пишут в горсовете.

Также люди отмечают, что оккупантам все равно кто в их прицеле – люди, дома, сады, больницы или Драматический театр. И пока враг с безразличием уничтожает Мариуполь, весь цивилизованный мир должен проявить высшую степень консолидации, чтобы остановить зло.

«Ведь зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет в каждый европейский дом», - также сказано в заявлении городского совета.

Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с очередным сбитым самолетом российских оккупантов.

"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командования Воздушных Сил ВСУ и Сухопутные войска ВС Украины продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", - говорится в сообщении Генштаба.

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