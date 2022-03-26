Батальон имени Кастуся Калиновского, который состоит из белорусов, вошел в состав Вооруженных сил, а бойцы приняли присягу.

Об этом стало известно из сообщения батальона Кастуся Калиновского в Telegram

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины.

Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.

Отметим, что батальон создали после нападения россии на Украину.

25 марта белорусы празднуют День Воли неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918).

Винцент Константин Калиновский – один из региональных руководителей польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против российской империи.

Напомним, Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.

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