Об этом, как передает Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
«На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины», – говорится в сообщении.
Тем временем на Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и провести перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти.
На Северщине из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение. На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минуют местность и гражданские объекты.
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На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.
В Генштабе также сообщили, что в результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники.
На Донецком направлении целью российских военных остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет и несет потери.
Отмечается, что вцелом противник деморализован, несет существенные потери и имеет проблемы с логистическим обеспечением.
Отметим, в то же время стало известно, что Лукашенко закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов. В Беларуси останется всего лишь пять сотрудников украинской дипмиссии, все остальные должны покинуть страну в ближайшее время.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины отреагировали на информацию об «исчезновение» министра оборы РФ Сергея Шойгу, которая появилась в российских СМИ.
Также, как писала Politeka, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.
Кроме того Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.