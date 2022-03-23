В Минобороны Украины частично подтвердили возвращение некоторых подразделений Беларуси в пункты постоянной дислокации.

Об этом, как передает Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

«На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины», – говорится в сообщении.

Тем временем на Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и провести перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти.

На Северщине из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение. На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минуют местность и гражданские объекты.

На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.

В Генштабе также сообщили, что в результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники.

На Донецком направлении целью российских военных остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет и несет потери.

Отмечается, что вцелом противник деморализован, несет существенные потери и имеет проблемы с логистическим обеспечением.

Отметим, в то же время стало известно, что Лукашенко закрывает украинское консульство в Бресте и выгоняет дипломатов. В Беларуси останется всего лишь пять сотрудников украинской дипмиссии, все остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины отреагировали на информацию об «исчезновение» министра оборы РФ Сергея Шойгу, которая появилась в российских СМИ.

Также, как писала Politeka, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.

Кроме того Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.