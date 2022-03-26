Украинцам показали, как ВСУ мастерски уничтожают технику оккупантов на юге страны. Соответствующие кадры опубликовало информационное агентство Министерства обороны Украины.
На видео видно, как украинские герои прицельным огнем ликвидируют технику российских оккупантов.
«С каждым шагом все ближе к победе. Силы и средства группировки войск "Юг" продолжают уничтожать военную технику», -говорится в сообщении.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, боевые потери русских захватчиков с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составили: личного состава - около 16 400 человек, танков ‒ 575 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1640 единиц, артиллерийских систем – 293 единицы, РСЗО - 91 единица, средства ПВО - 51 единица.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Сможет уничтожать корабли на дальнем расстоянии": Украина получит уникальное оружие
"Понимают, что у них не получится": Ким назвал вероятные сроки окончания войны
Учащаются случаи отказа: у военных РФ начались новые проблемы, данные разведки
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, 11-летняя мариупольчанка оказалась на больничной койке после встречи с оккупантами: выстрелил в лицо
Как сообщала Politeka, оккупанты устроили террор жителям Мелитополя и Бердянска: ищут "фашистов" и предлагают "сотрудничать"
Также Politeka писала, что командир танкового полка застрелился, а технику разворовали: украинская разведка рассказала о положении оккупантов