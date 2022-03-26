Так, спікер Запорізької обласної Військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв повідомив, що в Мелітополі представники російської "комендатури" міста збирають голів ОСББ і пропонують повідомити їм про те, "де живуть фашистами".

При цьому визначення "фашистів" у баченні окупантів має на увазі просту незгоду з тим, що Мелітополь – це Росія. Також "фашистами" росіяни вважають людей, які демонструють або просто зберігають у себе прапор і герб України, а також тих, хто не визнає легітимність російської "влади".

"До того ж журналісти, які продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України", - розповів Ареф'єв.

Відомо, що представникам ЗМІ окупанти погрожують тюремними термінами за російськими законами.

Терору піддаються і жителі Бердянська. Там російські окупанти чинять тиск на людей, що забезпечують життєдіяльність міста і безпеку мирних жителів.

У селі Кирилівка Запорізької області російські військові представилися місцевим жителям і представникам влади як «військова комендатура міста Мелітополя» після чого запропонували «співпрацю». Втім, голова сільської ради від такої пропозиції відмовився.

Нагадаємо, Арестович розповів про серйозні проблеми окупантів, фронт практично завмер.

Як повідомляла Politeka, зрадників України наздогнала карма на російських кораблях.

Також Politeka писала, що окупанти готуються до нового наступу на Київ, але вже розуміють свої проблеми.