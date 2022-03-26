Репортаж про постраждалу Мілену з'явився на телеканалі СNN. Іноземні журналісти знайшли дівчинку і її маму Олену в одній з українських лікарень, які зараз насилу справляються з напливом постраждалих від війни людей.
Як розповіла мама Мілени, вона з дітьми врятувалася із заблокованого Маріуполя, де люди змушені виживати під безперервними обстрілами без води, їжі, тепла і зв'язку. Сім'я заскочила в машину до незнайомих людей, які виїжджали з міста на свій страх і ризик.
Вони проїхали багато блокпостом російських військових, проте на одному з них окупанти відкрили вогонь по машині.
"Після цього, звичайно, водій зупинився. Ми почали відкривати двері, виходили з піднятими руками. Потім вони кричали щось-ми не знали, що. І тоді ми побачили, що сталося з моєю молодшою донькою. Ми винесли її з машини - вона була поранена", - розповіла маріупольчанка.
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Як з'ясувалося, російський військовий вистрілив 11-річній дівчинці в обличчя. Куля влучила в щелепу Мілене. Зараз дівчинка ходить насилу. Їй потрібна була складна операція, проте дитина йде на поправку.
Нагадаємо, через обстріли окупантів в Україні загинули вже 136 дітей.
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