11-річна дівчинка з Маріуполя постраждала під час втечі з оточеного міста.

Репортаж про постраждалу Мілену з'явився на телеканалі СNN. Іноземні журналісти знайшли дівчинку і її маму Олену в одній з українських лікарень, які зараз насилу справляються з напливом постраждалих від війни людей.

Як розповіла мама Мілени, вона з дітьми врятувалася із заблокованого Маріуполя, де люди змушені виживати під безперервними обстрілами без води, їжі, тепла і зв'язку. Сім'я заскочила в машину до незнайомих людей, які виїжджали з міста на свій страх і ризик.

Вони проїхали багато блокпостом російських військових, проте на одному з них окупанти відкрили вогонь по машині.

"Після цього, звичайно, водій зупинився. Ми почали відкривати двері, виходили з піднятими руками. Потім вони кричали щось-ми не знали, що. І тоді ми побачили, що сталося з моєю молодшою донькою. Ми винесли її з машини - вона була поранена", - розповіла маріупольчанка.

Як з'ясувалося, російський військовий вистрілив 11-річній дівчинці в обличчя. Куля влучила в щелепу Мілене. Зараз дівчинка ходить насилу. Їй потрібна була складна операція, проте дитина йде на поправку.

Нагадаємо, через обстріли окупантів в Україні загинули вже 136 дітей.

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