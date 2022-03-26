Случилось это на территории Черниговской области, где журналист готовил материал о работе гуманитарного коридора.

Известный украинский журналист, военкор 1+1 Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение. Об этом он сам сообщил у себя на странице в Фейсбук.

"Врач пообещал, что до победы заживет", - написал Цаплиенко сегодня, 25-го марта.

Отметим, по сообщениям СМИ, случилось это на территории Черниговской области, где журналист готовил материал о работе гуманитарного коридора и попал под полуторачасовый обстрел.

"Врачи, которые занимались мной во время первой помощи сказали, что я просто родился в рубашке, и я реально родился в рубашке, ведь если бы чуть ниже или чуть выше прошел этот осколок, я не знаю, наверное, я бы здесь не сидел, не стоял и не говорил. Ну, а так, все нормально. Сквозное, как говорится", - также говорил журналист.

Мы также писали, враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Об этом сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов и показал кадры разрушенных человеческих домов.

В результате удара оккупантов разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок.

"Как видим, оккупанты палят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из «градов» граждан и их жилища», - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом произошел очередной ракетный удар по нефтебазе, жителей просят быть дома: какая опасность грозит.

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