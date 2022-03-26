Несмотря на значительное сопротивление населения, в Беларуси нашли способ помогать российским захватчикам в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории российской федерации. В основном, для переброски ракет различных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокированием железнодорожных путей на отдельных направлениях.

Население республики беларусь не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил к войне, развязанной Российской Федерацией против Украины. В то же время, предоставление военной поддержки российской агрессии и вопросы направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета Безопасности республики беларусь.

Отметим, Украину в войне с рф поддерживают белорусские добровольцы.

Так, на Киевщине в поселке Лукьяновка белорусский батальон захватил технику врага и взорвал танки. Белорусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП в то время, когда враг превышал численность воинов более чем вдвое.

«Мы боремся за правду – победа будет за нами», - сказал комбат белорусского батальона.

Напомним, на Сумщине украинские воины показали разбросанную технику оккупантов

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