Батальйон імені Кастуся Калиновського, який складається з білорусів, ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Про це стало відомо з повідомленнябатальйона Кастуся Калиновського у Telegram

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що батальйон створили після нападу росії на Україну.

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25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти російської імперії.

Нагадаємо, Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.

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