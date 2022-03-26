Батальйон імені Кастуся Калиновського, який складається з білорусів, ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.
Про це стало відомо з повідомленнябатальйона Кастуся Калиновського у Telegram
"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.
Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що батальйон створили після нападу росії на Україну.
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25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).
Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти російської імперії.
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