Батальйон імені Кастуся Калиновського, який складається з білорусів, ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Про це стало відомо з повідомленнябатальйона Кастуся Калиновського у Telegram

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України.

Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що батальйон створили після нападу росії на Україну.

25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918).

Вінцент Костянтин Калиновський – один з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти російської імперії.

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