Как пишет Politeka.net, 15 марта Верховная Рада отменила акцизы на топливо, а также снизила налог на добавленную стоимость с 20% до 7%. Также Кабмин принял постановление, благодаря которому было разрешено обращение топлива "Евро 3" и "Евро 5", благодаря чему цены на заправках начали падать. Денис Шмыгаль сообщил, на сколько топливо стало дешевле, опубликовав новый пост в тг-канале.
"Несколько недель назад правительство и парламент сделали ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива.
Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что эти решения дали свой результат.
Цены снизились на 5-10 гривен, а горючее снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину уехали тысячи тонн горючего", - написал премьер.
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