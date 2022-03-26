Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на сколько стал дешевле бензин благодаря отмененным акцизам.

Как пишет Politeka.net, 15 марта Верховная Рада отменила акцизы на топливо, а также снизила налог на добавленную стоимость с 20% до 7%. Также Кабмин принял постановление, благодаря которому было разрешено обращение топлива "Евро 3" и "Евро 5", благодаря чему цены на заправках начали падать. Денис Шмыгаль сообщил, на сколько топливо стало дешевле, опубликовав новый пост в тг-канале.

"Несколько недель назад правительство и парламент сделали ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива.

Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что эти решения дали свой результат.

Цены снизились на 5-10 гривен, а горючее снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину уехали тысячи тонн горючего", - написал премьер.

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