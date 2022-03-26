Как пишет Politeka.net, стало известно, что в Нагорном Карабахе было введено военное положение, так как Азербайджан пошел в наступление, о чем сообщил российский МИД, а до этого армянский. Глава СНБО Алексей Данилов решил прокомментировать текущую ситуацию. Об этом сообщает "Украинская правда".

"После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байрактары" не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе. И там Армения сегодня обращается к РФ, чтобы она помогла войсками. Но они оттуда войска снимали и отправляли в нашу страну на прошлой неделе", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО сообщил, что Япония объявила о принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии и там очень мало сейчас российских войск. Не забыл Данилов и о Грузии с Приднестровьем:

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область".

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