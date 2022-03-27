Россияне повредили 11 домов, а в Попасной из миномета обстреляли свои позиции. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай.

Украинские войска продолжают выбивать оккупантов из Рубежного и Попасной, где они пока что закрепились. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои.

Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. Также горела сухая трава на площади 15 га.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо.

Также этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район.

ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Напомним, ПВО отработала вражеские цели под Харьковом, заявление воздушного командования.

Также сообщалось о том, что смог и запах гари окутали Харьков, детали обстановки в городе.

Кроме того, в Харькове оккупанты попали в газопровод и подло обстреляли аварийную службу.