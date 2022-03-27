Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели, убито более 200 мирных людей.

Появились кадры центра Чернигова, который разгромили оккупанты. Видео опубликовал в своем телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Так выглядит центр города после многодневных ударов оккупантов», - подписаны кадры.

Отметим, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщал, что по состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен.

"Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны – ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается", - заявил он.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

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