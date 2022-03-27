Генштаб сообщил о новых достижениях ВСУ в Черниговской области-уничтожении колонны врага и получении трофейной техники. Об этом говорится на странице Генштаба в Фейсбук.

"Силы сопротивления в Черниговской области пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами «модели»Торнадо-У". Эти два грузовика сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российский оборонно-промышленный комплекс работает на Украину», - отметили в Генштабе.

«Кроме получения трофейных «Торнадо», сообщает Оперативное командование "Север"/Operational Command “North”, силы сопротивления и отчитываются об уничтожении еще одной колонны российских оккупантов. Два «Тигра», танк и два грузовика с боеприпасами отправились по известному уже для врага маршруту - в ад», - говорится в сообщении.

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