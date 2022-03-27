Вогнем можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива і сховища ядерних відходів.

У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря. Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук омбудсмен із прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи.

Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшується, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони.

Денісова закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу.

«Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки», - зазначила Денісова.

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