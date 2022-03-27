Украинцы продолжают выходить на митинги в оккупированных городах, показывая, кто на самом деле хозяин.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 32-е сутки защищаются от российских оккупантов, которые напали 24 февраля на Украину. И хоть некоторые города оказались под временной оккупацией, украинцы продолжают показывать, кто на самом деле хозяин там. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, что сейчас происходит в Каховке.

На кадрах можно увидеть множество людей, которые с украинскими флагами устроили митинг в поддержку Украины.

"Массовые протесты мирных обитателей в Славутиче, Херсоне. Сегодня Каховка в желто-синих флагах – украинцы не боятся даже без оружия противостоять вражеским войскам. Спасибо каждому из вас", - написал Федоров.

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