Как известно с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах.

Украинских моряков будут выпускать за границу без препятствий для их работы на иностранных судах. Об этом заявил пресс-офицер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, которого цитируют Телеграм-каналы.

Как известно с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах. Из страны на данный момент не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет определенных категорий.

Однако, в результате люди теряют работу. По неофициальным данным из страны не могут сейчас уехать 50-60 тысяч моряков. Поэтому вопрос с работой украинских моряков должен быть решен.

Украинцы, работавшие на иностранных судах, до войны приносили стране до миллиарда долларов в год.

Также сегодня, 27 марта, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, как украинцы борются с оккупантами на временно оккупированных территориях.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - написал депутат.

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