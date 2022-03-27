Российские захватчики транспортируют большое количество боеприпасов из беларуси через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, что вызывает угрозу радиоактивного заражения не только Украины, но и стран Европы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

Отмечается, что такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражения им не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска рф игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации с базы тылового обеспечения, развернутая в Наровлянском районе Гомельской области республики беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.

Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

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