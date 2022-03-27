Генштаб повідомив про нові здобутки ЗСУ в Чернігівській області – знищення колони ворога та здобуття трофейної техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу в Фейсбук.

«Сили спротиву у Чернігівькій області поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки зійшли з конвеєра у 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російський оборонно-промисловий комплекс працює на Україну», - зазначили в Генштабі.

«Окрім отримання трофейних «Торнадо», повідомляє Оперативне командування "Північ"/Operational Command “North”, сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони російських окупантів. Два «Тигри», танк і дві вантажівки з боєприпасами відправилися за відомим вже для ворога маршрутом - у пекло», - йдеться в повідомленні.

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