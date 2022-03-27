Генштаб повідомив про нові здобутки ЗСУ в Чернігівській області – знищення колони ворога та здобуття трофейної техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу в Фейсбук.
«Сили спротиву у Чернігівькій області поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки зійшли з конвеєра у 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російський оборонно-промисловий комплекс працює на Україну», - зазначили в Генштабі.
«Окрім отримання трофейних «Торнадо», повідомляє Оперативне командування "Північ"/Operational Command “North”, сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони російських окупантів. Два «Тигри», танк і дві вантажівки з боєприпасами відправилися за відомим вже для ворога маршрутом - у пекло», - йдеться в повідомленні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
В армії окупанта почалися великі зачистки: прибрано ключового генерала
Окупант розправився над своїм командиром: "обурився загибеллю товаришів"
У рф виникли проблеми з фінансуванням війни в Україні: почали збирати «данину» з населення
Під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі, жителів просять бути вдома: яка небезпека загрожує
Нагадаємо, українські партизани передали "привіт" окупантам на захопленій території, фото: "Спалили"
Як повідомляла Politeka, пожежа в окупованому районі ЧАЕС розростається, кому загрожує небезпека: "В атмосферу вивільняються..."
Також Politeka писала, що мер Івано-Франківська потрапив під обстріл окупантів на Чернігівщині: "Є поранені"