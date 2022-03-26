24 березня 70 російських військових, що знаходяться в Мелітополі, влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва.
Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на прес-секретаря поклику, полковника ЗСУ Івана Ареф'єва в Telegram
"24 березня надійшла інформація про те, що в дислокуються в Мелітополі підрозділах окупаційних військ РФ 70 російських військовослужбовців влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва і брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: здайтесь в полон, отримаєте шанс залишитися в живих", - заявив Ареф'єв.
Нагадаємо, в окупованому Мелітополі примусово схиляють педагогів з першого квітня розпочати навчальний процес російською мовою.
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