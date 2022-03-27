Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью для российских журналистов, как обстоят дела с обменом пленных.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 27 марта, Владимир Зеленский дал интервью для российских журналистов. Среди прочих вопросов был поднят вопрос об обмене пленными. Президент Украины отметил, что необязательно дожидаться конца войны для этого, а можно действовать сейчас. Об этом пишет "Украинская правда" в своем тг-канале.

"Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, нужно ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, сегодня есть столько-то – давайте обменяем на столько-то", - сказал Зеленский.

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