Как пишет Politeka.net, сегодня, 27 марта, Владимир Зеленский дал интервью для российских журналистов. Среди прочих вопросов был поднят вопрос об обмене пленными. Президент Украины отметил, что необязательно дожидаться конца войны для этого, а можно действовать сейчас. Об этом пишет "Украинская правда" в своем тг-канале.
"Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, нужно ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, сегодня есть столько-то – давайте обменяем на столько-то", - сказал Зеленский.
Напомним, посол США в НАТО призналась, будут ли переданы МиГи Украине
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинские партизаны передали "привет" оккупантам на захваченной территории, фото: "Сожгли"
"Обменяли ноги на медальки": в россии торжественно "наградили" оккупантов, которые стали инвалидами
"Гражданские в кроссовках": оккупант в изумлении от уровня жизни в Украине
Отправка в Украину белорусских подразделений и ракет: Генштаб раскрыл новые данные
Также Politeka сообщала, что Россия потратила миллиарды на вербовку украинцев, Грозев рассказал о проваленной цели
А еще Politeka писала, что новый этап переговоров Украины с Россией пройдет в Турции, стала известна дата