Известный артист и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин перенес сложную операцию, и рассказал, что с ним сейчас.

Как передает Politeka.net, Валерий Харчишин является известным украинским артистом. Он прославился благодаря группе "Друга ріка", где является солистом и лидером.

Так, на этот раз лидер группы "Друга ріка" пришел на программу "ЖВЛ". На концерте ко Дню Независимости Украины Валерий Харчишин первые песни просидел на стуле по причине того, что вышел на сцену на шестой день после операции.

"Потом меня забрала скорая, мне было плохо", — высказался лидер группы "Друга ріка".

Хоть артист чувствует себя сейчас хорошо, однако операция была сложной. Ему удалили орган, который пострадал при ДТП, в которое попал Валерий Харчишин в 2007-ом году.

"У меня заподозрили онкологию и сами приняли решение, не советуясь со мной. Это был вопрос жизни и смерти", — рассказал Валерий Харчишин.

Напомним, что 24 сентября 2007-го года день, когда появился на свет его второй сын и когда он попал в серьезное ДТП. Валерий в то время много работал и мало спал. Он спешил в роддом к жене, когда случайно уснул за рулем. Благодаря оперативности и правильным действиям медиков, он остался жив.

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