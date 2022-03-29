Вероятно, таким образом российская армия планирует пополнять свои потери во время вторжения в Украину.

Россия сосредоточила в Курской области больше техники, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Об этом заявил спикер международного волонтерского разведывательного сообщества InfromNapalm Михаил Макарук в эфире украинских телеканалов.

По словам Макарука, РФ накапливает у границ с Украиной устаревшую, возможно, расконсервированную технику. Вероятно, таким образом российская армия планирует пополнять свои потери во время вторжения в Украину.

"Какова будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин огромно-больше, чем были по состоянию на 24 февраля", — заявил спикер InformNapalm.

Макарук также добавил, что потери в некоторых дивизиях РФ составляют до 70% техники. Поэтому сейчас проводится перегруппировка войск.

Отметим, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили: личного состава - около 17200 человек, танков ‒ 597 ед, боевых бронированных машин ‒ 1710 ед, артиллерийских систем – 303 ед, РСЗО - 96 ед, средства ПВО - 54 ед, самолетов – 127 ед, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1178 ед, корабли /катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 71, специальная техника - 21, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Напомним, в день вторжения немецкий министр отказал Украине в помощи

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