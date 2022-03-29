За словами дипломата, міністр заявив йому тоді, що постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді.

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії посол України в Німеччині Андрій Мельник говорив з німецькими політиками і діалог його неприємно здивував. Про це Мельник розповів в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Зокрема, він розмовляв з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Глава Мінфіну тоді сказав українському послу, що"Україні залишилося кілька годин".

За словами дипломата, міністр заявив йому тоді, що постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді.

Лінднер сидів з "ввічливою посмішкою" і вів бесіду так, ніби поразка українців вже була відразу очевидною, також повідомляв Мельник.

Ми також писали, в результаті ранкового обстрілу міста було потрапляння в будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Про це заявити глава Миколаївської ОВА Віталій Кім,

«Розвалили полздания. В кабінет потрапили до мене, сволоти ... ходимо під Богом, більшість вийшло, врятувалося дивом. Під завалами 8 цивільних, яких, сподіваємося, витягнемо, шукаємо. Більше ста вийшли, трьох військових теж шукаємо", - повідомив Кім, опублікувавши також фото зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.

Також Politeka.net повідомляла, що у росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії

Крім того Politeka писала, що штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром.