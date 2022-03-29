24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії посол України в Німеччині Андрій Мельник говорив з німецькими політиками і діалог його неприємно здивував. Про це Мельник розповів в інтерв'ю газеті
Зокрема, він розмовляв з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Глава Мінфіну тоді сказав українському послу, що"Україні залишилося кілька годин".
За словами дипломата, міністр заявив йому тоді, що постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді.
Лінднер сидів з "ввічливою посмішкою" і вів бесіду так, ніби поразка українців вже була відразу очевидною, також повідомляв Мельник.
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«Розвалили полздания. В кабінет потрапили до мене, сволоти ... ходимо під Богом, більшість вийшло, врятувалося дивом. Під завалами 8 цивільних, яких, сподіваємося, витягнемо, шукаємо. Більше ста вийшли, трьох військових теж шукаємо", - повідомив Кім, опублікувавши також фото зруйнованої будівлі.
Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.
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