Российские оккупанты похитили мэра города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 29 марта. Отметим, это уже не первый мэр на Херсонщине, которого похитили захватчики.

По данным следствия, военнослужащие росии, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

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Стоит отметить, что ранее в городе Геническ оккупанты задержали депутата местного горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал кадры обстрела здания облгосадминистрации, произошедшего утром 29 марта

«Я так понял, когда я улыбаюсь - орков это бесит….», - прокомментировал Ким видео атаки ОГА.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, можно заметить крылатую ракету, попадающую в здание. Через мгновение в небо начинают подниматься облака густого дыма.

Тем временем стало известно, что из-под завалов здания ОГА извлекли тела троих погибших.

Ранее Ким сообщил, что оккупанты уничтожили половину здания, в котором в тот момент находились люди.

Напомним, ранее Ким сообщил, что силы ВСУ продвигаются в сторону Херсона.

Также Politeka.net сообщала, что у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии