Российские оккупанты похитили мэра города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает Офис
По данным следствия, военнослужащие росии, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.
По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).
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Стоит отметить, что ранее в городе Геническ оккупанты задержали депутата местного горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова.
«Я так понял, когда я улыбаюсь - орков это бесит….», - прокомментировал Ким видео атаки ОГА.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, можно заметить крылатую ракету, попадающую в здание. Через мгновение в небо начинают подниматься облака густого дыма.
Тем временем стало известно, что из-под завалов здания ОГА извлекли тела троих погибших.
Ранее Ким сообщил, что оккупанты уничтожили половину здания, в котором в тот момент находились люди.
Напомним, ранее Ким сообщил, что силы ВСУ продвигаются в сторону Херсона.
Также Politeka.net сообщала, что у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии