По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские оккупанты похитили мэра города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 29 марта. Отметим, это уже не первый мэр на Херсонщине, которого похитили захватчики.

По данным следствия, военнослужащие росии, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Стоит отметить, что ранее в городе Геническ оккупанты задержали депутата местного горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова.